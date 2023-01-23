Bodrum’da seri sona erdi

Spor Toto 1. Lig'de ilk iki mücadelesi veren Bodrumspor evinde en ciddi rakibi Keçiörengücü'ne mağlup olarak yara aldı: 1-2. Maçın 6. dakikasında Kenan ceza alanı içinde Erhan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Ancak hakem Ozan Ergün, VAR'dan gelen uyarı sonrası ofsayt gerekçesiyle verdiği penaltı kararını bozdu. 26'da Abdullah'ın geriden attığı uzun topa hareketlenen Melih, sol kanatta Gökdeniz'den topu kurtarıp dar açıya rağmen fileleri sarstı: 1-0. 34'te Koray'ın geri pasında topu kapan Rashad Muhammed kaleci Sousa ile karşı karşıya pozisyondan yararlanamadı. 45+2'de Gökdeniz'in ortasında Koray kafa ile skora denge getirdi. Ancak VAR'dan gelen ikaz sonucu gol öncesi bir pozisyonda faul yapıldığı gerekçesiyle hakem Ozan Ergün golü geçersiz saydı.



NEFESİ PUANA YETMEDİ

48'de Cenk, ceza alanı içinde Erhan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. 50'de penaltı atışını Kenan Özer, gole çevirdi: 1-1. 57'de Kenan'ın pasında Gökdeniz ağları havalandırdı. Ancak gol ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı. 75'te Bekir'in kullandığı serbest atışta barajda Süleyman'a çarpan top kaleci Sousa'yı yanıltıp ağlara gitti: 1-2.



TAŞDEMİR'DEN DÖRT DEĞİŞİKLİK

BODRUMSPOR Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Keçiörengücü maçında 4 değişikliğe gitti. Geçen hafta deplasmanda 3-1 kazanılan Yeni Malatya maçından farklı olarak Erkan'ın yerine Mohammed, Imeri'nin yerine Gökdeniz, Erdem'in yerine Recep ve ileri uçta cezalı Celal'in yerine de Koray forma giydi. Yeni transferlerden Gökdeniz, dün ilk kez on birde oyuna başladı.

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