Bucaspor kayıp

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta zirvede yer alan 1928, deplasmanda konuk olduğu Etimesgut Belediyespor'a 1-0 kaybederek liderlik koltuğundan oldu. 38. dakikada İrfan'ın ceza sahası dışından sert şutunu son anda kaleci kurtardı. 40'ta Muhammet'in pasında topla buluşan sonrasında önce kaleci Kıvanç'ı, ardından savunmada Enes'i geçen Turan çok şık bir gole imza attı: 1-0. 58'de İlhan'ın soldan ortasında Erhan Çelenk'in boş pozisyondaki kafa vuruşunu yine kaleci Abdülaziz kurtardı. 73'te Enes'in soldan ortasında Erhan Çelenk'in tek pasında İlhan'ın şutunu son anda Abdülaziz kornere çeldi.



YOĞUN ATAKLAR SONUÇ VERMEDİ

86. dakikada Recep'in sağ çaprazdan sert şutu kalecide kaldı. 87. dakikada ani gelişen Etimesgut atağında Eren'in ceza sahası dışından şutu çok az farkla auta çıktı. 89'da kontra atakta Gülhan'ın içeri çevirdiği topta Eren'in şutunu kaleci Kıvanç harika çeldi. 90+6'da sol kanatta topla buluşan Eren'in ceza alanı sol çaprazından plasesi az farkla auta gitti. Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve Bucaspor 1928 sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.



İKİNCİ YARIYA İYİ BAŞLAMADI

Üç maçtır mağlubiyet yüzü görmeyen sarı-lacivertliler, dün Etimesgut Belediyespor'a kaybederek yenilmezlik serisini noktaladı. Ligin ikinci yarısında oynadığı iki karşılaşmada da galibiyet yüzü göremeyen Bucaspor 1928, geçen hafta da sahasında Karacabey Belediyespor'la berabere kalmıştı. Bu sonuçla İzmir ekibi liderliği Kocaelispor'a kaptırırken, iki maçta sadece 1 puan topladı.









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