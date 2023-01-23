Fenerbahçe’nin rakibi Ümraniye

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında bugün deplasmanda HangiKredi Ümraniyespor ile karşılaşacak. Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Ligde Galatasaray ile zirve yarışı veren sarı-lacivertliler, geçen hafta Gaziantep FK'yi deplasmanda 2-1 yenmişti. İki takım arasında sezonu ilk yarısında Kadıköy'de oynanan maç 3-3 beraberlikle tamamlanmıştı. Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Joao Pedro, zorlu deplasman maçında forma giyemeyecek. Fenerbahçe'de 6 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Attila Szalai, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu ve Miguel Crespo kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

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