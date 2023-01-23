Fırtına farka koştu

SÜPER Lig'in 20. haftasında Trabzonspor, sahasında İstanbulspor'u 4-0'lık farklı galibiyetle geçti. 32. dakikada Yusuf'un boş pozisyonda yere inen topa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0. 49'da kale önündeki Gomez'in topukla yaptığı vuruşu Jensen geri çevirdi. Jensen'den seken topa vuran Bartra'nın şutunda top ağlara gitti: 2-0. 51'de Bakasetas'ın sol uzak köşeye doğru sert şutunda top filelerle buluştu: 3-0. 64'te sol çaprazdan ceza sahasına giren Trezeguet'in vuruşu skoru belirledi: 4-0.