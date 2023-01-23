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Haberler Spor Fırtına farka koştu

Fırtına farka koştu

Trabzonspor, İstanbulspor’u Yusuf, Bartra, Bakasetas ve Trezeguet’in golleriyle geçti, zirve yarışı için iddiasını sürdürdü

23.1.2023

Fırtına farka koştu
SÜPER Lig'in 20. haftasında Trabzonspor, sahasında İstanbulspor'u 4-0'lık farklı galibiyetle geçti. 32. dakikada Yusuf'un boş pozisyonda yere inen topa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0. 49'da kale önündeki Gomez'in topukla yaptığı vuruşu Jensen geri çevirdi. Jensen'den seken topa vuran Bartra'nın şutunda top ağlara gitti: 2-0. 51'de Bakasetas'ın sol uzak köşeye doğru sert şutunda top filelerle buluştu: 3-0. 64'te sol çaprazdan ceza sahasına giren Trezeguet'in vuruşu skoru belirledi: 4-0.
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