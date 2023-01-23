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Haberler Spor Göztepe rahat kazandı

Göztepe rahat kazandı

23.1.2023

Göztepe rahat kazandı
TÜRKİYE Voleybol Kadınlar 1. Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren Göztepe, sahasında Vakıfbank'ı set vermeden 3-0 yenerek zirvedeki yerini korudu. Sarı-kırmızılılar, rakibi karşısında mücadeleye üstün başlarken ilk seti 25-17 kazandı. İkinci sette de taraftarlarının desteği ile fırtına gibi esen sarı-kırmızılılar, bu bölümü de 25-17 kazanarak skoru 2-0'a getirdi. Son sette direnci iyice kırılan rakibi Vakıfbank karşısında hata yapmayan Göz- Göz, son bölümü 25-18, maçı da 3-0 kazanmayı başardı. Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla geçen hafta deplasmanda aldığı Muratpaşa Bld yenilgisini telafi etti. 15 maçta 13. galibiyetini alan Göztepe, zirvedekini avantajını da korudu.
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