KSK gurbette yok

TFF 3. Lig 1. Grup'ta deplasmanda Play-Off hattındaki rakiplerinden Belediye Derincespor'la 1-1 berabere kalan Karşıyaka, dış sahada 3 puan hasretine son veremedi. Yeşil-kırmızılılar, deplasmanlarda çıktığı son 4 maçta galibiyet yüzü göremedi. İzmir temsilcisi bu periyotta 3 beraberlik, 1 yenilgi aldı. Derince önünde henüz 2. dakikada yeni transferi Yılmaz'ın golüyle öne geçen Kaf-Kaf, skor avantajını koruyamadı. Yeşil-kırmızılılar, daha önce Elazığ ve Kütahya randevularında öne geçmesine rağmen 1 puana razı olmuştu.



"TELAFİ EDECEĞİZ"

Karşıyaka Teknik Direktörü Selahaddin Dinçel kritik mücadeleye mutlak galibiyet parolasıyla çıktıklarını söyledi. Selahaddin Dinçel, "Çok erken gol bulduk, öne geçtik. Ardından oyunu biraz dengeledik. O esnada gol yedik ve ilk yarı 1-1 bitti. Fakat rakip sağlam oynadı. Biz de hem takım hem de bireysel olarak bir önceki hafta gösterdiğimiz performansın çok daha uzağında performans gösterdik. Kaybımızı da telafi edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

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