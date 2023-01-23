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Haberler Spor Manisa’da Fernandes telaşı

Manisa’da Fernandes telaşı

23.1.2023

Manisa’da Fernandes telaşı
SPOR Toto 1. Lig'de haftayı bay takım olarak geçen Manisa FK'da Junior Fernandes telaşı yaşanıyor. Gelecek hafta 29 Ocak Pazar günü Denizli ile deplasmanda karşılaşacak olan Manisa ekibi, son transferi olan Şiili golcüyü Ege derbisine hazırlıyor. Şili ekibi Universidad Chile ekibinden Manisa'ya transfer olan eski takımında 27 maçta 3 gol, 2 asitlik performans sergilemişti. Kasım ayından bu yana resmi maçta forma giymeyen Şilili için teknik direktör Levent Eriş özel bir program hazırladı. 34 yaşındaki futbolcunun maça kulübede başlayıp, skora göre ikinci yarıda gol silahı olarak sahaya sürülmesi bekleniyor.
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