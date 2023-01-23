Menemen nihayet

TFF İkinci Lig Beyaz Grup'ta üst üste aldığı yenilgilerle düşme potasına yaklaşan Menemen FK, evinde Ankaraspor'u yenerek derin bir nefes aldı: 3-0. 9'da Ferhat'ın ortasında Enes kafayı vurdu. Seken topu Mertcan plase ile tamamladı: 1-0. 24'te Ferhat'ın ceza yayı üzerinden sert şutunda top ağlarla buluştu: 2-0. 34'te Ziya'nın uzun pasında savunmanın arkasına sarkan Mertcan kaleci Burak'ı da çalımladı. Dengesini kaybeden futbolcu topu boş kale yerine auta gönderdi. 45+3'te Mertcan'ın pasında Enes fark açtı: 3-0.



İKİNCİ YARI DURGUN GEÇTİ

72'de Mehmet'in şık pasında Erdal kaleci Burak'ı geçemedi. 90'da soldan Enes'in ortasında Emre topa çok sert vurdu. Kaleci Burak topu kornere tokatladı. Karşılaşmayı Menemen FK 3-0 kazanarak bayram yaptı.



TÖRAYDIN'DAN TEK HAMLE

Menemen FK Teknik Direktörü Özden Töraydın, Esenler Erokspor ile deplasmanda oynanan ve 4-0 mağlup olunan son lig maçında sahaya sürdüğü kadroda tek değişiklik yaptı. Deneyimli çalıştırıcı Erokspor maçındaki 11'den farklı olarak Gençer yerine Enes'i sahaya sürmeyi tercih etti. Sarı-lacivertli taraftarlar üst üste alınan olumsuz sonuçlara rağmen dün takımına sahip çıktı. İlçe Stadı'nı dolduran taraftarlar, 90 dakika boyunca susmadan Menemen FK'yı destekledi.



DOĞANCAN BİNGÖL / MİNİ YORUM

Üst sıralara oynarken yaşadığı mali sancılar ve ilk devre bir türlü aşılamayan krizler nedeniyle zorlu günler geçiren Menemen FK, evinde taraftarının desteğiyle altın değerinde 3 puanı kaptı. Play-Off hattından 'yıldız' gibi kayarak ateş hattına kadar yaklaşan ve destekçilerine büyük üzüntü yaşatan sarı-lacivertliler üzerinde gezinen kara bulutları dağıtmak için elinden geleni yapıyor. Menemen FK Teknik Direktörü Özden Töraydın ise bu zor günlerde sırtındaki sorumluluğun altında ezilmemek için adeta çırpınıyor. İkici yarının ilk maçında ligin iddialı ekibi Erokspor karşısında alınan farklı mağlubiyetin etkisini çabuk atlatmış olacaklar ki, rakipleri Ankaraspor karşısında oyunu domine ettiler ve bol gollü bir 3 puanla 8 haftalık galibiyet hasretini sonlandırdılar. Oyuncular zafere o kadar aç olduklarını sergiledikleri oyunla ortaya koydular. Kim ne derse desin ligdeki Kurtuluş Savaşı'nda Özden hoca, ya zorlukların altında ezilen takımı ipten kurtararak kahraman olacak ya da ligden düşen ekibin sorumlusu. Bence bu galibiyet, İzmir ekibi için yeni açılmış tertemiz bir sayfa ve güzel günler için can suyu olsun. Savaşa devam...

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