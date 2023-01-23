Pınar Karşıyaka taraftarını üzdü

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde deplasmanda Manisa Büyükşehir Belediyespor'a 80-76 yenilen Pınar Karşıyaka'da hüzün hakim. Başantrenör Ufuk Sarıca, sonuna kadar içinde oldukları maçı basit hatalardan dolayı kaybettiklerini söyledi. Maçın özellikle son 3-4 dakikasında boş atışları kaçırdıklarını ifade eden Sarıca, "Bu kadar yakın skorda olduğumuz müsabakada bomboş şutları sayıya çeviremedik. Eğer bu atışlarımız isabetli olsaydı, farklı sonuçtan bahsedecektik. Takımımı mücadelesinden dolayı tebrik ediyorum. Diğer yandan da maçın çok sert geçtiğinin farkındayız. Ancak bu sertliğe müsaade edilirken, ayarın ve kontrolün de kaçtığını söyleyebilirim. Şimdi önümüze bakacağız ve taraftarımızla oynayacağımız maçlara odaklanacağız" diye konuştu.

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