Aliağa Petkim kendine geldi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde son sırada yer alan Aliağa Petkimspor, evinde Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 94-87 yenerek 5 maç aradan sonra galip geldi. Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket takımı ise üst üste ikinci maçını kaybetti.

SON BÖLÜMDE HATA YAPMADI

Konuk Merkezefendi maçın ilk çeyreğini 22-23 önde tamamladı. İkinci periyotta toparlanan Aliağa Petkimspor soyunma odasına 51-48 önde girmeyi başardı. Merkezefendi üçüncü periyotta bir kez daha üstünlüğü ele aldı ve çeyreği 63-65 galip tamamladı. Son periyotta rakibine geçit vermeyen Aliağa Petkimspor, Enka Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı 7 sayı farkla kazanmayı başardı.