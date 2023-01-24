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Haberler Spor Aliağa Petkim kendine geldi

Aliağa Petkim kendine geldi

Üst üste 5 maçını kaybeden Aliağa Petkimspor, sahasında Merkezefendi Bld’yi yenerek ligde kalma yolunda umutlandı

24.1.2023

Aliağa Petkim kendine geldi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde son sırada yer alan Aliağa Petkimspor, evinde Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 94-87 yenerek 5 maç aradan sonra galip geldi. Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket takımı ise üst üste ikinci maçını kaybetti.

SON BÖLÜMDE HATA YAPMADI
Konuk Merkezefendi maçın ilk çeyreğini 22-23 önde tamamladı. İkinci periyotta toparlanan Aliağa Petkimspor soyunma odasına 51-48 önde girmeyi başardı. Merkezefendi üçüncü periyotta bir kez daha üstünlüğü ele aldı ve çeyreği 63-65 galip tamamladı. Son periyotta rakibine geçit vermeyen Aliağa Petkimspor, Enka Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı 7 sayı farkla kazanmayı başardı.

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