Manisa FK’da derbi telaşı

Spor Toto 1. Lig'de 21. haftayı bay takım olarak geçiren Manisa FK, 29 Ocak Pazar günü deplasmanda Denizlispor ile oynayacağı ege derbisini çıkış fırsatı olarak değerlendirmek istiyor. Ligde inişli-çıkışlı bir tablo sergileyen siyah-beyazlılar, Denizli ekibi ile oynanacak mücadelenin hazırlıklarını sürdürüyor. 28 puanla 10. sırada yer alan ve mutlak 3 puan kazanarak Play- Off iddiasını sürdürmek isteyen Manisa temsilcisi, 2 haftalık galibiyet özlemini de sonlandırmayı hedefliyor. Ligde tutunma mücadelesi veren ve 12 puanla 18. sırada yer alan Denizlispor ise alt sıralardan kurtularak kendini düşme hattının üstüne atma hesapları yapıyor. Kaybedenin hem puan hem de moral açısından büyük sıkıntı yaşayacağı kritik müsabaka da iki takım da galibiyet için sahaya çıkacak. Öte yandan Manisa FK, sezonun ilk yarısında TFF 3. Lig 2. Grup ekibi Darıca Gençlerbirliği'nde kiralık olarak forma giyen Ömer Faruk Çalışkan'ın sezonun ikinci yarısında TFF 2. Lig Kırmızı Grup temsilcisi Pazarspor'a kiralandığını açıkladı.