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Haberler Spor Türkiye Kupası kura çekimi Turkuvaz Medya’da! Çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

Türkiye Kupası kura çekimi Turkuvaz Medya’da! Çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını yaptığı Ziraat Türkiye Kupası'nda kura çekimi heyecanı yaşandı. Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Başakşehir de kura çekiminde yer alan takımlar arasında bulundu. İşte çeyrek final eşleşmeleri ve muhtemel yarı final maçları...

24.01.2023, 14:18 Güncelleme Tarihi: 24.01.2023, 15:22

Türkiye Kupası kura çekimi Turkuvaz Medya’da! Çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

Türkiye'nin kupasını futbolseverlerle buluşturan Turkuvaz Medya, çeyrek ve yarı final kuralarının çekimine ev sahipliği yaptı.

Turkuvaz Medya Merkezi'nde saat 14.00'te başlayan kura çekiminda ve TFF yetkilileri ile kulüp temsilcileri de kurada yer aldı.

İŞTE ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ:

FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR
SİVASSPOR - GAZİANTEP FK
TRABZONSPOR - ANKARAGÜCÜ
GALATASARAY - BAŞAKŞEHİR

MUHTEMEL YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

SİVASSPOR - GAZİANTEP FK / FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR

GALATASARAY BAŞAKŞEHİR / ANKARAGÜCÜ TRABZONSPOR

YARI FİNAL ÇİFT MAÇ OLACAK

Çeyrek final karşılaşmaları sonucunda tur atlayan takımlar, çift maç eleme usulüne göre yapılacak yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazanacak. Yarı final; çift maç eleme usulüne göre oynanacak. Yarı final ilk maçları 4, 5 veya 6 Nisan, rövanş maçları ise 25, 26 veya 27 Nisan tarihlerinde oynanacak.

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