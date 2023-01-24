Turkuvaz Medya’da kura heyecanı

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nın çeyrek ve yarı final eşleşmeleri, bugün yapılacak kura çekimiyle belli olacak. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre kura çekimi, kupa heyecanını canlı olarak ekranlara taşıyan yayıncı kuruluş olan Turkuvaz Medya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Turkuvaz Medya Merkezi'nde saat 14.00'te başlayacak kura çekiminde TFF yetkilileri ve kulüp temsilcileri yer alacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan çeyrek final müsabakaları sonucu tur atlayan takımlar, çift maç eleme usulüne göre yapılacak yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazanacak.

YARI FİNALLER NİSAN'DA

Çeyrek finaller 28 Şubat, 1 ve 2 Mart'ta oynanacak. Tur atlayan takımlar yarı final ilk maçlarını 4, 5 veya 6 Nisan, rövanş maçlarını ise 25, 26 veya 27 Nisan tarihlerinde oynanacak. Final maçının oynanacağı yer ve tarihi ise henüz açıklanmadı.



EZELİ RAKİPLER EŞLEŞEBİLİR

ZİRAAT Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya gelebilir. F.Bahçe'nin seri başı olarak katılacağı kura çekiminde G.Saray ise diğer torbada yer alacak. Ayrıca yine seri başı olan Trabzonspor ile Galatasaray da karşı karşıya gelebilir.