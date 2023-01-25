Manisa FK’nın ‘Denizli’ uğuru

Spor Toto 1. Lig'de 21. haftayı bay takım olarak geçiren Manisa Futbol Kulübü, 29 Ocak Pazar günü Ege derbisinde rakip olacağı Altaş Denizlispor'la oynadığı 3 resmi maçı da kazandı. 4. kez rakip olacağı Horoz'a karşı şansı tutan siyah-beyazlı takım, geçen sezon 1. Lig'de her iki maçı da 1-0'lık skorlarla galip tamamladı. Bu sezonun ilk devresinde Manisa'da oynanan maç gol düellosu şeklinde geçerken yine kazanan 3-2'lik skorla Manisa FK olmuştu. Manisa FK, Ege derbisini kazanıp Play-Off yarışına ortak olmayı hedefliyor.

İKİ FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Manisa FK'da, bu maç öncesi sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Nizamettin Çalışkan dışında eksik yok. Yeni transfer Junior Fernandes'in ilk 11'de maça başlaması beklenirken, siyah-beyazlılarda, iki futbolcu ceza sınırında bulunuyor. Manisa FK'da, Muhammet Taha ile Burak derbide kart görmeleri halinde sonraki hafta Samsun'a karşı forma giyemeyecek.

■ ÜMİT YÖNEY