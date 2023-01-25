Müthiş heyecan

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final turlarının kura çekimi gerçekleştirildi. Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimine, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yönetim kurulu üyeleri, Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Emrah Gündüz ve kulüp temsilcileri katıldı. Galatasaray'dan herhangi bir temsilcinin katılmaması ise dikkat çekti. Gerçekleştirilen kura çekiminde önce çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Çeyrek finalde Fenerbahçe-Kayserispor, Sivasspor- Gaziantep FK, Ankaragücü-Trabzonspor ve Galatasaray-Başakşehir karşılaşmaları yapılacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan çeyrek final müsabakaları sonucu tur atlayan takımlar yarı finale katılmaya hak kazanacak. Çeyrek Final müsabakaları 28 Şubat, 1 ve 2 Mart'ta oynanacak.

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Yarı finalde ise Sivasspor-Gaziantep FK maçının galibi, Fenerbahçe-Kayserispor maçının galibini ağırlayacak. Galatasaray-Başakşehir maçının galibi ise Ankaragücü-Trabzonspor maçının galibini konuk edecek. Kupada yarı final müsabakaları ise 4-5-6 Nisan ile 25-26-27 Nisan tarihlerinde çift maç eleme usulüne göre yapılacak. Tüm karşılaşmalar A Spor'dan canlı olarak yayımlanacak.



LİGDEKİ FARKLI SKORUN RÖVANŞI

GALATASARAY ile Medipol Başakşehir'in Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final turunda eşleşmesi farklı bir heyecana da sahne olacak. Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray deplasmanda Başakşehir'i 7-0 mağlup ederek sezonun en flaş skorunu alırken, iki takımın kupada eşleşmesi bu karşılaşmanın rövanşı olacağı şeklinde değerlendirildi. İki İstanbul ekibinin kupadaki mücadelesinin sonucu şimdiden merak edilmeye başlandı.



'TURKUVAZ MEDYA'YA TEŞEKKÜR EDERİM'

KURA çekiminde açıklamalarda bulunan Mehmet Büyükekşi, çeyrek ve yarı final mücadelesi verecek tüm takımlara başarı diledi. Büyükekşi, "Türkiye Kupası futbolumuzun en önemli markalarından. Türkiye'yi kucaklayan bir organizasyon. Çeyrek ve yarı finalde dileğimiz futbolun güzelliklerinin sergilenmesi. Yayıncı kuruluş Turkuvaz Medya'ya teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.