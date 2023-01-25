Petkimspor nefes aldı

Basketbol Süper Ligi'nde 4 maç üst üste kaybeden Aliağa Petkimspor, evinde Yukatel Merkezefendi'yi 97-84 mağlup ederek kendine geldi. İzmir temsilcisi, sezona iyi bir giriş yapsa da ilerleyen haftalarda arka arkaya aldığı mağlubiyetlerle düşme hattına doğru ilerledi. Aliağa Petkimspor, Yukatel Merkezefendi müsabakasından önce ligde oynadığı son 8 maçta sadece 1 galibiyet elde etmişti. Yukatel Merkezefendi galibiyetiyle 16. maçında 6. galibiyetini alan ve puan tablosunda da 13. sıraya yükselen Petkimspor bir an önce alt sıralardan kurtulmak istiyor.

EVİNDE DAHA İYİ SONUÇLAR ALIYOR

Bu sezon evinde çıktığı 9 karşılaşmada 4 galibiyet ve 5 mağlubiyet alarak 13 puan toplayan İzmir ekibi, iç saha puan tablosunda 8. sırada kendine yer buldu. Dış sahada ise kötü bir performans sergileyen Aliağa Petkim, çıktığı 7 müsabakada 2 galibiyet yaşarken 5 kez de sahadan mağlubiyetle ayrıldı, 9 puanla 15. sıraya yerleşti.