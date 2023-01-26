‘Adana maçı zor geçecek’

Keçiörengücü mağlubiyetinin ardından gözünü Adanaspor maçına çeviren Bodrumspor'da hazırlıklar tam gaz sürerken teknik direktör İsmet Taşdemir açıklamalarda bulundu. Taşdemir, "Yeni transferlerimizin oyun anlamında daha zamanları var. Uzun süredir futbol oynamayan arkadaşlarımız var. 3-4 hafta sonra tam adapte olduklarında takıma çok katkı sağlayacaklarını düşünüyoruz. Geçen hafta Celal cezalıydı, Erdem de sakattı. Erdem'in sakatlığı hala devam ediyor. Maçta olup olmayacağı net değil, Celal aramıza döndü.

HATA NORMAL, ART NİYET KÖTÜ

ADANA maçı zor bir maç olacak. Zorlukların üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Sıkıntılı bir maç bizi bekliyor" dedi. Fenerbahçe- Ümraniyespor maçında Fenerbahçe'nin attığı golü gördükten sonra kendi gollerinin iptal edilmesini anlayamadıklarını vurgulayan deneyimli çalıştırıcı, "Hata yapılacaktır, bizler de, oyuncularımız da hata yapıyoruz. Art niyet sezdiğimiz zaman orada sıkıntı yaşıyoruz" yorumunu yaptı.