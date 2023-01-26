Avustralya Açık heyecanı tam gaz

Sezonun ilk Grand Slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek kadınların 5 numaralı seribaşı Belaruslu Aryna Sabalenka ve Polonyalı Magda Linette, yarı finale çıktı. Dünya klasmanının 45. sırasındaki Linette, 30 numaralı seribaşı Çek Karolina Pliskova karşısında bir saat 27 dakika süren mücadeleyi 6-3 ve 7-5 sona eren setlerle 2-0 kazanarak son 4 arasına kaldı. Sabalenka ise bir saat 49 dakika süren maçta dünya 64 numarası Hırvat Donna Vekic'i 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenerek yarı finale yükseldi ve Linette'in rakibi oldu. İki tenisçi ilk kez Avustralya Açık'ta yarı finale çıkma başarısı gösterdi. Tek erkekler çeyrek final maçında dünya 35 numarası Tommy Paul ile klasmanın 89. sırasındaki Ben Shelton karşılaştı. Paul, 3 saat 6 dakika süren maç sonunda rakibini 7-6, 6-3, 5-7 ve 6-4'lük setlerle 3-1 mağlup etti.