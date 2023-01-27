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Haberler Spor İzmir’in gururu Ege SAS

İzmir’in gururu Ege SAS

27.1.2023

İzmir’in gururu Ege SAS

PALETLİ Yüzme branşında İzmir'in tek temsilcisi olan Ege SAS (Ege Sualtı Sporları Kulübü) Macaristan'da düzenlenen Kulüplerarası Küçükler Dünya Kupası'ndan sonra İstanbul'dan da madalyalar ile dönmenin gururunu yaşattı. 23-28 Kasım tarihlerinde Macaristan'da yapılan Kulüplerarası Küçükler Dünya Kupası'ndan 7 madalya ile dönen Ege SAS, 18-20 Ocak tarihlerinde İstanbul'da yapılan Paletli Yüzme Bireysel Açık Yaş Kış Şampiyonası'ndan
da Arda Dönmez ve Arda Bacanak ile bronz madalya almayı başardı. Antrenörler Mustafa Akkalan ve Enes Pekşen elde edilen bu başarıların tesadüf olmadığını, özverili ve yoğun çalışmalarının sonucu olduğunu belirtti. Kulüp Başkanı Tarkan Laleli başarılarına rağmen yerel yönetimlerden yeterli destek alamadıklarını, antrenman yapmak için yeterli tesis imkanı sağlanmadığını ancak tüm olumsuzluklara rağmen çalışmaya devam ettiklerini belirtti.

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