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Haberler Spor Umar Aminu iddialı

Umar Aminu iddialı

Bodrumspor’un yeni transferi, “Hepimiz çok çalışacağız” diyerek camiaya güvence verdi

27.1.2023

Umar Aminu iddialı

Spor Toto 1. Lig'de kritik Keçiörengücü yenilgisiyle ağır yara alan Bodrumspor'da yeni transferlerden Umar Aminu camiaya güvence verdi. Tecrübeli oyuncu Aminu Bodrumspor'a geldiği için çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Bodrumspor çok iyi bir takım. Burada olduğum için çok mutluyum. 4-5 aydır takımlardan uzağım. Bu sürenin ardından burada olmak mutluluk verici. Yeteneklerimi göstermek ve en iyimi vermek için buradayım. Geçtiğimiz maçı kazanmak istedik. Yenmeliydik de ama bazen yenersin ve yenilirsin. Profesyonel olacağız, çok çalışmaya ve yürümeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

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