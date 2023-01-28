Avustralya Açık’ta dev randevu

Melbourne kentinde düzenlenen Avustralya Açık'ta bugün tek kadınlarda final heyecanı yaşanacak. Üç grand slam yarı finalinin ardından kariyerinde ilk kez bu turnuvada finale kalan 5 numaralı seribaşı Belaruslu Aryna Sabalenka, geçen yıl Wimbledon'da zafere ulaşan 22 numaralı seribaşı Kazakistanlı Elena Rybakina ile karşı karşıya gelecek. Aryna Sabalenka, yarı finalde Polonyalı Magda Linette'yi; Elena Rybakina ise Belaruslu Victoria Azarenka'yı aynı sonuçlarla 2-0 yenerek finale adlarını yazdırmışlardı.