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Haberler Spor Avustralya Açık’ta dev randevu

Avustralya Açık’ta dev randevu

28.1.2023

Avustralya Açık’ta dev randevu

Melbourne kentinde düzenlenen Avustralya Açık'ta bugün tek kadınlarda final heyecanı yaşanacak. Üç grand slam yarı finalinin ardından kariyerinde ilk kez bu turnuvada finale kalan 5 numaralı seribaşı Belaruslu Aryna Sabalenka, geçen yıl Wimbledon'da zafere ulaşan 22 numaralı seribaşı Kazakistanlı Elena Rybakina ile karşı karşıya gelecek. Aryna Sabalenka, yarı finalde Polonyalı Magda Linette'yi; Elena Rybakina ise Belaruslu Victoria Azarenka'yı aynı sonuçlarla 2-0 yenerek finale adlarını yazdırmışlardı.

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