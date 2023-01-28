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Haberler Spor Fethiyespor bombaladı

Fethiyespor bombaladı

Muğla ekibi, Hatayspor’dan Selim Can Temel ve Kastamonuspor’dan Berkay Samancı’yı renklerine bağladı, orta sahada gücüne güç kattı

28.1.2023

Fethiyespor bombaladı

TFF 2.Lig Kırmızı Grup'ta eksik mevkilerine takviyeyi sürdüren Fethiyespor, orta sahasını iki isimle güçlendirdi. Lacivert-beyazlılar, Süper Lig ekibi Hatayspor'dan 22 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Selim Can Temel ile Kastamonuspor'un orta saha oyuncusu 33 yaşındaki Berkay Samancı ile yaptığı görüşmeler sonrası anlaşma sağlayarak sözleşme imzaladı. Selim Can ve Berkay ayaklarının tozuyla antrenmana katılarak pazar günü oynanacak İskenderunspor maçı için çalışmalara başladı. Sezon sonuna kadar kiralık olarak takıma katılan Selim Can ve borservisiyle alınan Berkay, "Fethiye'yi üst sıralara taşıyacağız. Galibiyet serisi yakalayacağız. İddialıyız" dedi.

TARAFTARA DESTEK ÇAĞRISI
Fethiyespor yöneticisi Uğur Keskin ise "Yeni takviyelerle seri galibiyetler umuyoruz. Fethiyespor başarıyı yakalayacaktır. Pazar günkü İskenderun maçına tüm taraftarlarımızı bekliyoruz" diye konuştu.

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