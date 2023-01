Karşıyaka zirveye bir adım daha yaklaştı!

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta 20'nci hafta mücadelesinde Karşıyaka evinde 1922 Konyaspor'u ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti. Yeşil-kırmızılı takımın gollerini 66'ncı dakikada Emre Gemici ve 78'inci dakikada Fatih Taşdelen kaydetti. Bu sonuçla Karşıyaka 36 puana ulaşırken, Konya ekibi 21 puanda kaldı. Karşıyaka lider Yeni Mersin İdmanyurdu ile puan farkını 7'ye indirdi.

3'üncü dakikada ev sahibi ekip atağında sağdan Yılmaz'ın yerden ortasında altı pasın önünde topla buluşan Mustafa Durgun vurmakta gecikince, defans tehlikeyi uzaklaştırdı.



8'inci dakikada konuk ekip kontratağında Oğuzhan Şahin'in pasıyla soldan ceza sahasına giren Seyit Mehmet'in vuruşunda kaleci Yusuf gole izin vermedi.





9'uncu dakikada Yılmaz'ın pasıyla sağdan ceza sahasına giren Emre'nin uzak direğe vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

25'inci dakikada Emre'nin ara pasıyla sağdan ceza sahasına giren Mustafa Durgun'un şutunda kaleci Ozan Can topu çıkardı.

38'inci dakikada Yılmaz'ın ara pasıyla sağdan ceza alanına giren Emre'nin dar açıdan sert şutunda top yan direkten döndü.

44'üncü dakikada soldan Özgür kesti, Emre'nin kafa vuruşunda kaleci Ozan Can bir kez daha başarılı oldu.

45'inci dakikada uzak mesafeden kazanılan serbest vuruşta Fatih Ergen sert vurdu. Şutu çelen kaleci Ozan Can, dönen pozisyonda Emre'ye geçit vermedi. İlk yarı 0-0 sona erdi.

66'ncı dakikada Karşıyaka müthiş bir golle öne geçti. Ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Emre Gemici, kimsenin beklemediği bir anda yaklaşık 25 metreden çok sert vurdu ve meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

78'nci dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Emre'nin pasıyla soldan ceza sahasına giren Fatih Taşdelen, uzak köşeye yerden bir vuruşla fileleri havalandırdı: 2-0.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Karşıyaka sahadan 2-0 galip ayrıldı.