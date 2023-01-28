NBA’de Türklerin kapışması Cedi’nin

NBA'DE Cleveland Cavaliers ve Houston Rockets mücadelesi, Türk basketbolcuların kapışmasına sahne oldu. Cedi Osman'ın formasını giydiği Cavaliers konuk olduğu Alperen Şengün'ün takımı Rockets'ı 113-95 mağlup etti. Cleveland'da Cedi Osman 10 sayı, 2 ribaund ve 1 asistle mücadele ederken, Houston'da ise Alperen Şengün 14 sayı, 7 ribaund ve 7 asistle oynadı. Cedi Osman, karşılaşmada 23 dakika 56 saniye, Alperen ise 30 dakika 20 saniye süre aldığı karşılaşmada performanslarıyla dikkat çekti. Bu sonuçla Cleveland Cavaliers 30. galibiyetini elde ederken, Houston Rockets ise bu sezon 38. kez kaybetti. Doğu Konferansı'nda Play-Off mücadelesi veren New York Knicks, deplasmanda karşılaştığı konferans lideri Boston Celtics'i uzatmaya giden maçta 120-117'lik skorla mağlup etti.