Avustralya Açık’ta şampiyon Sabalenka

Aryna Sabalenka, Avustralya Açık tek kadınlar finalinde Elena Rybakina'yı 4-6 6-3 6-4'lük setlerle 2-1 mağlup ederek şampiyon oldu. Sabalenka, bu sonucun ardından kariyerinin ilk tekler Grand Slam şampiyonluğunu elde etti. Daha önce kariyerinde 1 defa Wimbledon'da, 2 defa da Amerika Açık da yarı final oynama başarısı gösteren Sabalenka, finale çıkma başarısı gösterememişti. Öte yandan Belaruslu tenisçi, 2021 yılında Avustralya Açık çift kadınlar finalinde partneri Elise Mertens ile şampiyonluğa uzanmayı başarmıştı.



TEK ERKEKLERDE FİNAL BUGÜN

AVUSTRALYA Açık Tenis Turnuvası'nda kadınların ardından erkeklerde de kupa için karşılaşacak iki raket belli oldu. Birçok favorinin elenmesinin ardından dikkatlerin üzerinde toplandığı Djokovic ile Tsitsipas şampiyonluk için kozlarını paylaşacak. Heyacanlı mücadele bugün saat 11.30'da oynanacak.