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Haberler Spor Ferhat Arıcan 2023 için iddialı

Ferhat Arıcan 2023 için iddialı

29.1.2023

Ferhat Arıcan 2023 için iddialı

TOKYO 2020'de paralel barda üçüncü olarak Türkiye'ye cimnastik branşındaki ilk olimpiyat madalyasını kazandıran Ferhat Arıcan, 2023 yılında başarılarına yenilerini eklemeyi hedefliyor. Artistik Cimnastik Büyük Erkekler Milli Takım ile kampa giren Arıcan, "2024 Paris Olimpiyatlarında kota yarışması olacak bu yıl. Takım için çok önemli. Dünya Şampiyonası öncesinde Avrupa Şampiyonası var. En önemli noktası ülkemizde, Antalya'da yapılıyor olması. 2023 yılı benim ve takım arkadaşlarımın yılı olacak. Hep birlikte çok büyük başarılara imza atacağız." dedi.

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