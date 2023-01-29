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Haberler Spor MHK'nın yeni başkanı Lale Orta oldu!

MHK'nın yeni başkanı Lale Orta oldu!

Son dakika... Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ederken, geçtiğimiz günlerde Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sabri Çelik istifasını sunmuş ve TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Çelik'in kararını kabul etmişti. Yeni MHK Başkanı'nın hangi isim olacağı merak edilirken, resmi açıklama geldi. Lale Orta, Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanı oldu ve Türk futbolunda bir ilk gerçekleşti.

29.01.2023, 19:43 Güncelleme Tarihi: 29.01.2023, 20:04

MHK’nın yeni başkanı Lale Orta oldu!
Son dakika... Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) yeni başkanı Lale Orta oldu.

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu bugün gerçekleştirdiği toplantıda aldığı kararla; Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı'na Prof. Dr. Lale Orta'yı getirmiştir.

Başkan:

Prof. Dr. Lale Orta

Üyeler:
Tolga Özkalfa
Ahmet İbanoğlu
Cemalettin Ali Kunak
Prof. Dr. Ali Kızılet
Süleyman Abay
Sadettin Güler
Aynur Aysun Akar
Hamza Mısır

Türkiye'nin ilk kadın futbol antrenörü, ilk kadın futbol hakemi ve FIFA kokartlı ilk kadın hakemlerden biri olan Prof. Dr. Lale Orta başkanlığında göreve başlayacak olan MHK'nın; futbola değer katarak Türk futbolunu uluslararası alanda daha yüksek seviyelere getirmek için üzerine düşen sorumlulukları yerine getireceğine inanıyor, yeni MHK Başkanı ve üyelerine görevlerinde başarılar diliyoruz.

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