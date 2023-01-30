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Haberler Spor Altay, 4 maç sonra puanla tanıştı

Altay, 4 maç sonra puanla tanıştı

Altay, Spor Toto 1. Lig'de 4 maçlık mağlubiyet serisinden sonra Ankara Keçiörengücü deplasmanında berabere kalarak puanla tanışmış oldu.

30.01.2023, 11:31

Altay, 4 maç sonra puanla tanıştı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay, ligdeki 4 maçlık kötü gidişatını Ankara Keçiörengücü deplasmanında sonlandırdı.

Siyah-beyazlı ekip, ligde oynadığı son 4 karşılaşma olan Denizlispor, Tuzlaspor, Samsunspor ve Pendikspor müsabakalarından yenilgiyle ayrılırken, şampiyonluk yarışı veren Ankara Keçiörengücü deplasmanından 1 puanla döndü.

Böylece İzmir temsilcisi, puanını 20'ye çıkartarak ligde 13'üncü sıraya yükseldi ve düşme hattından bir basamak daha uzaklaştı. Öte yandan Altay, gelecek hafta Adanasporu konuk edecek.

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