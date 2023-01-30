Altay puanı kaptı

Spor Toto 1. Lig'de Altay, konuk olduğu güçlü rakibi Keçiörengücü ile 1-1 berabere kaldı. 15'te Musa Caner sağ kanattan son çizgiye kadar ilerleyip ortasını yaptı. Altay savunmasından Björkander kale çizgisi üzerinden topu uzaklaştırdı. 38'de Salih'in serbest atışında kale önünde Naderi topa diziyle dokundu, kaleci Metin son anda çizgiden çıkartmayı başardı. 44'te sağ kanattan Paixao, kale önüne kesti. Eren yerden seken topa kayarak vuruşunu yaptı ancak top az farkla auta çıktı.



GOLLER PEŞ PEŞE GELDİ

48'de Eren soldan ortasında Paixao topu filelerle buluştu: 0-1. 50'de Abdullah'ın doldurduğu topa Dembele kalabalık savunmaya rağmen kafayı vurup beraberliği sağladı: 1-1. Maç bu skorla biterken Altay 1 puanı kaptı.



PAİXAO YİNE ATTI

Altay'ın en golcü ismi olarak ön plana çıkan 'Marco Paşa' lakaplı Paixao dün siyah-beyazlı formayla çıktığı 150. maçında rakip fileleri boş geçmedi. İkinci yarının başında attığı golle Altay'ı öne geçiren Paixao, geçen hafta kaybedilen Pendik maçından sonra dün de fileleri sarstı. 13 gole ulaşan Portekizli yıldız gol krallığında da Sakaryasporlu Kasongo'yla yine zirvede yer alırken, dün attığı gol 3 puan için yetmedi.



HASRET BEŞ MAÇA ÇIKTI

Altay, kritik maçta dün Keçiröngücü ile 1-1 berabere kalırken galibiyet hasretini de sürdürdü. Son 4 maçında da sahadan yenilgiyle ayrılan siyah-beyazlılar, beşinci maçında da 1 puanla yetindi. İzmir ekibi bu süreçte lılar, puandünkü Keçiörengücü maçına kadar Denizlispor, Tuzla, Samsun ve Pendik'e yenilmişti.



KALOGLU'NDAN TEK HAMLE

LİGDE zor günler geçiren Altay'da teknik direktör Sinan Kaloğlu geçen hafta 4-1 mağlup oldukları Pendikspor maçına göre, dün Keçiörengücü deplasmanında tek değişiklik yaptı. Geçen hafta Pendik önünde orta alanda görev yapan Özgür Özkaya yedek soyunurken, bu oyuncunun yerine Yusuf Tekin görev yaptı. Geçen hafta ileri uçta görev yapan Tolga, Özgür'ün yerine orta alana çekilirken, Yusuf ise hücuma dönük görev yaptı.

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