Altınordu teselli buldu

Spor Toto 1. Lig'de ateş hattından kurtulmanın hesaplarını yapan Altınordu, önceki gün konuk ettiği Boluspor ile berabere kalarak ateş hattından çıkamadı ama rakiplerinin de takılmasıyla teselli buldu. Ligin ikinci yarısında 3 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve bir yenilgi alarak 17 puana yükselen İzmir ekibi ateş hattının en üst basamağında yer aldı. Önceki gün 19 puanlı Tuzlaspor'un Sakaryaspor'a yenilmesi, Altay'ın da Keçiörengücü ile berabere kalması sonrası 19 puana ulaşması sonrası rahat nefes aldı.



KAPTAN İPTEN ALDI

Altınordu, bugün oynanacak karşılaşmada da 18 puanlı Erzurumspor FK'nın ilk iki savaşı veren Samsunspor karşısında takılmasını bekleyecek. İzmir ekibinde kaptan Ahmet İlhan Özek, sonradan oyuna girdiği müsabakada beraberlik golünü kaydederek takımını yine ipten aldı. Bu sezon skor sayısını 10'a yükseltti ve takımını sırtlamaya devam etti ve takımına 12 puan kazandırdı.



■ BERKE ÖZBAY

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