Bodrum son anda

Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında Bodrumspor, Adanaspor'u deplasmanda 89. dakikada attığı golle 2-1 mağlup ederek zirve yarışına yeniden tutundu. 5. dakikada Burak, çalımlarla çizgiye kadar indi. Burak'ın yerden ortasında Leya, topu ağlara gönderdi. VAR incelemesinin ardından Leya'nın ofsaytta olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi. 20'de Gökdeniz, çalımlarla rakip ceza sahasına sokuldu. Kaleyi karşısına alan Gökdeniz, Yiğithan'ın kayarak müdahalesiyle yerde kaldı ve maçın hakemi beyaz noktayı gösterdi.



SON DAKİKADA ZAFERE ULAŞTI

21'de topun başına geçen Kenan penaltıyı gole çevirdi: 0-1. 61'de Jallow'un Burak'a gönderdiği pasta top, rakip savunmadan sekip önünde kaldı. Altıpasta kaleciyle karşı karşıya kalan Jallow'un plase şutunda, top ağlara gitti: 1-1. 89'da kontratağa kalkan Bodrumspor'da Kenan, topu sol kanattan bindiren Umar'a gönderdi. Çaprazdan rakip ceza sahasına sokulan Umar Aminu yerden sert şutunda skoru belirledi: 1-2. Bodrumspor, sahadan 3 puanla ayrıldı.

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