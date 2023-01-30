Derbide gülen yok

SPOR Toto 1. Lig'de ateş hattından kurtulma mücadelesi veren Altaş Denizlispor, Ege derbisinde Manisa FK'yla yenişemedi: 1-1. 14. dakikada Emre sağ kanattan ceza sahasına sarkarak ortasını açtı, Bekir Turaç kafayı vurdu top önce direğe çarparak oyun alanına döndü. 16. dakikada Denizlispor penaltı kazandı. 17. dakikada Mustafa atışı ağlara gönderdi: 1-0. 26'da Manisa FK, VAR incelemesiyle penaltı kazandı. 27'de topun başına geçen Gakpa'nın kullandığı penaltı vuruşunda skora denge geldi: 1-1. 31'de Adem, sağ kanattan topu ortalayarak meşin yuvarlağı Burak ile buluşturdu, şutunu kullanan oyuncu fileleri havalandırdı ancak ofsayt gerekçesiyle hakem golü vermedi. 55'te orta sahada topla buluşan Gakpa ceza sahası içine topu sürükleyerek şutunu kullandı ancak kaleci Hüseyin topu kornere tokatladı. Müsabaka 1-1 sona erdi.



■ SEBAHATTİN ALP

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