Fener’den gol şov

Süper Lig'de zirve takibini sürdüren Fenerbahçe, sahasında geriye düştüğü maçta Kasımpaşa engleni aşmayı bildi: 5-1. 24. dakikada Ahmet Engin'in sol taraftan içeri çevirdiği topta Fall'ın şutu Lincoln'e de çarparak filelere gitti: 0-1. 34'te Valencia, ceza sahası içinde Graovac'ın müdahalesi ile yerde kalınca hakem Volkan Bayarslan, penaltı noktasını gösterdi. 35'te Valencia'nın kullandığı penaltı atışında top yan direkten oyun alanına geri döndü. VAR'dan gelen uyarının ardından hakem Volkan Bayarslan, kaleci Erdem'in vuruştan önce kale çizgisini terk ettiğini işaret ederek atışı tekrarlattı.



GOL YAĞMURU SÜRDÜ

37. dakikada bir kez daha beyaz noktanın başına geçen Valencia, topu ağlara yolladı: 1-1. 39'da Arda Güler'in pasında sağ kanatta topla buluşan Ferdi'nin içeriye ortasında Valencia plase bir vuruşla meşin yuvarlağı sağ kale direğinin dibinden ağlarla buluşturdu: 2-1. 52'de defansın uzaklaştırmadığı topta Arda kalecinin çıkıştığını görünce direkt kaleye gönderdi. Top üst direkten dönerken, Valencia tamamladı: 3-1. 69'da baskıyla topu kapan Arda harika çıkardı, Batshuayi'nin şutu direkte patladı. Seken topta Valencia bir kez daha ağları sarstı: 4-1. 90+2. dakikada Emre'nin pasında topla buluşan Michy Batshuayi skoru belirledi: 5-1.



ARDA, İLK KEZ 11'DE BAŞLADI

FENERBAHÇE'NİN genç yıldızı Arda Güler, ligde bu sezon ilk kez bir maça 11'de başladı. Bu sezon Avrupa'da 3, kupada ise 1 maçta ilk 11'de oynayan 17 yaşındaki Arda, ligde ise hep sonradan oyuna girmişti. Arda, ligde bu sezon ilk kez Kasımpaşa karşısında 11'de görev aldı.





VALENCİA TUTULMUYOR

FENERBAHÇE'NİN yıldız golcüsü Enner Valencia, Kasımpaşa karşısında attığı 4 golle zaferin mimarı oldu. Süper Lig'de 17 golle krallıkta zirvede olan Ekvadorlu futbolcu, gol sayısını 21'e yükseltti. Son üç maçta 6 gol atan Valencia, Fenerbahçe'nin yarışta ayakta kalmasını da sağlıyor. Valencia'nın 4 tanede asisti bulunuyor.



PENALTI KRİZİ

Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı atışında topun başına Batshuayi geçmişti. Ancak teknik direktör Jorge Jesus, Arao'yu çağırarak talimat verdi ve atışı Valencia'nın kullanmasını istedi. Arao iki arkadaşının yanına giderek durumu anlattı. Daha sonra penaltı atışını Valencia kullanırken, Batshuayi'nin moralinin bozulduğu dikkatlerden kaçmadı.





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