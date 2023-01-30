Göz-Göz havalARDA

Spor Toto 1. Lig'de üst üste deplasmanda Erzurumspor FK'yı 1-0, evinde de Beyçimento Bandırmaspor'u 3-1 yenerek Play-Off yolunda avantaj yakalayan Göztepe havalarda. Ligde puanını 30'a çıkararak Play-Off hattına biraz daha yaklaşan Göz-Göz, son iki maçta eldivenleri devralan genç kaleci Arda Özçimen'i kazandı. Birinci kaleci Ekrem Kılıçarslan'ın cezası nedeniyle geçen hafta Erzurum'da sahaya on birde çıkan Arda Özçimen, kurtardığı penaltıyla maçın kahramanlarından biri oldu.



BİR NUMARALI REKABET

Ekrem, son Bandırmaspor maçından önce ise rahatsızlandı ve kaleye yine Arda geçti. Bandırmaspor ataklarını başarıyla savuşturan 21 yaşındaki eldiven 90 dakika boyunca kalesinde güven verdi. Bandırmaspor karşısında da kritik kurtarışlara imza atan Arda, 90 dakika bitiminde takım arkadaşlarıyla birlikte büyük sevinç yaşadı. Arda, Ekrem'le kıyasıya bir forma rekabetine girdi.





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