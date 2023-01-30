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Haberler Spor KSK evinde başka

KSK evinde başka

Pınar Karşıyaka, G.Saray’ı sahasında yenerek evinde üst üste 6. toplamda 7. galibiyetini aldı.

30.1.2023

KSK evinde başka
Basketbol Süper Ligi'nde dün taraftarının önünde Galatasaray'ı Nef'i 103-91 mağlup eden Pınar Karşıyaka, bu sezon evinde üst üste 6. toplamda 7. galibiyetini elde etti. Yeşil-kırmızılı takım, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda ligde sadece 1 kez maç kaybetti. Tek yenilgisini Tofaş'tan alan Karşıyaka, iç sahada sırasıyla Manisa Büyükşehir Belediyespor, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Aliağa Petkimspor, Frutti Extra Bursaspor, Gaziantep Basketbol, Onvo Büyükçekmece Basketbol ve Galatasaray Nef'i dize getirmeyi başardı. Yeşil-kırmızılılar Manisa yenilgisinin ardından Galatasaray'ı 12 sayı farkla mağlup ederek gönül aldı. Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, Galatasaray randevusunda salondaki güzel atmosfer eşliğinde çok iyi bir oyunla güzel bir galibiyet aldıklarını dile getirdi.
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