Menemen tam gaz

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta Ankaraspor'u yenerek 8 maçlık galibiyet özlemine son veren ve kötü gidişe dur diyen Menemen FK, 21. hafta mücadelesinde de deplasmanda Tarsus İdman Yurdu'nu 2-0 mağlup ederek, 2'de 2 yaptı. 17. dakikada Mertcan Açıkgöz savunmadan atılan uzun topa hareketlenip iki kişiyi çalımladıktan sonra şutunu çekti. Ağlara giden top ofsayt gerekçesiyle sayılmadı. 34'te Sinan savunma arkasında topla buluşup vurdu, köşeye giden şutu kaleci Bora parmaklarının ucuyla çıkardı. 42'de ceza sahası içine açılan ortaya aynı anda hareketlenen Tarsus İY'lu iki futbolu birbiriyle çarpışında meşin yuvarlak boşta kaldı. Ferhat Çulcuoğlu pozisyonu iyi süzerek hızlıca topa hamle yapıp boştaki Mertcan Açıkgöz'e oynadı. Altı pas içinde topla buluşan Mertcan'a sadece dokunmak kaldı: 0-1.



MERTCAN'IN ŞUTU ÇİZGİDEN ÇIKTI

56'da ceza sahası içinde yaşanan karambolde meşin yuvarlak Mertcan'ın önünde kaldı. Mertcan'ın vuruşunu çizgi üzerinden Mert uzaklaştırdı. 81'de ceza sahası yayı üzerinden önüne düşen meşin yuvarlağa bekletmeden gelişine çok sert vuran Ferhat Çulcuoğlu skoru belirledi: 0-2.



GALİBİYET SERİSİ 2 MAÇA ÇIKTI

Ateş hattından uzaklaşma mücadelesi veren Menemen FK, Tarsus İdman Yurdu karşısında kazanarak galibiyet serisini 2 maça çıkardı. Sarı-lacivertliler geçen hafta da taraftarı önünde Ankaraspor'u mağlup etmişti.



TÖRAYDIN'DAN 2 DEĞİŞİKLİK

MENEMEN FK Teknik Direktörü Özden Töraydın, Tarsus İdman Yurdu'na konuk oldukları mücadelede, oynadıkları son lig maçında sahaya sürdüğü kadroda 2 değişiklik yaptı. Töraydın, Ankaraspor maçındaki 11'den farklı olarak kadroda Oğuzhan Açıl yerine Bedirhan'ı, Atalay yerine Abdulkadir'i tercih etti.

DİĞER