Petkim dağıldı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Aliağa Petkimspor, deplasmanda Anadolu Efes'e 90-64 mağlup oldu. Maçın en skorer ismi Anadolu Efes'te 19 sayıyla Amath M'Baye olurken, Aliağa Petkim'de ise 11 sayıyla Kenny Chery oldu. Bu sonucun ardından Anadolu Efes 12'nci galibiyetini alırken, Aliağa Petkim ise 11'inci yenilgisini aldı. Ligde kalma mücadelesi veren İzmir ekibi, yarışta yara aldı. Maça Petkim iyi başladı, ilk periyotu 18-17 önde kapattı.



RAKİBİNİ YAKALAMAYADI

2. çeyrekte oyun kontrolünü eline alan ve Petkim'e sayı şansı vermeyen İstanbul temsilcisi, devreyi 46-29 önde kapattı. Üçüncü çeyrekte de üstün oyununu sürdüren ve farkı giderek artıran Anadolu Efes, son bölüme 66-44'lük avantajla girdi. Dördüncü periyotta rakibi karşısında sayı bulmakta zorluk yaşayan Petkimspor, A.Efes'e 26 sayı farkla 90-64 mağlup oldu ve Merkezefendi'yi yenerek yakaladığı avantajı kaybetti.

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