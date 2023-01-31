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Haberler Spor Buca’nın zirve inadı

Buca’nın zirve inadı

İkinci devreye puan kayıplarıyla başlayan sarı-lacivertliler Kastamonu’yu yenerek yeniden liderlik iddiasını sürdürdü

31.1.2023

Buca’nın zirve inadı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta zirve yarışı veren Bucaspor 1928, umut tazeledi. İlk devreyi lider olarak kapatarak büyük sevinç yaşayan sarılacivertliler ikinci yarının başında bir beraberlik ve bir mağlubiyetle zirve koltuğundan inerek hayal kırıklığı yaşamıştı. Liderlik koltuğundan gözünü ayırmayan Fırtına, taraftarı önünde Kastamonuspor'u mağlup ederek lider Kocaelispor'un 3 puan gerisinde takibini sürdürdü. İzmir temsilcisi, Play-Off iddiası içindeki 1461 Trabzon, İskenderun ve Van Spor FK'nın 2'şer puan kaybettiği haftada iddiasını güçlendirdi, moral buldu. Bucaspor 1928 Teknik direktör Cüneyt Dumlupınar, önemli bir galibiyet elde ettiklerini belirterek iddialı konuştu.

"MÜCADELE İÇİNDE OLACAĞIZ"
DUMLUPINAR, "Bu galibiyetle birlikte yeniden çıkışa geçeceğimize inanıyorum. Sonuna kadar şampiyonluk mücadelesinin içinde olacağız. Önce kendi maçlarımızı kazanıp ardından rakibimizin alacağı sonuçlara bakacağız. Biz kazanmaya devam edelim, hak ettiğimiz yere mutlaka geliriz" diye konuştu.

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