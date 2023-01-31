Karşıyaka seriye bağladı

TÜRKİYE Kadınlar Voleybol Birinci Lig A Grubu'nda Play-Off mücadelesi veren Karşıyaka, son olarak deplasmanda VakıfBank'ı 3-2 mağlup ederek dörtte dört yaptı. Ligde 28 puanla 5. sırada bulunan yeşil-kırmızılılar, 31 puanlı 4. sıradaki Muratpaşa Belediye'yi takibini sürdürdü. Kaf-Kaf, bu sezon inişli çıkışlı bir görüntü çizerken, Çanakkale Belediye'ye 3-2 mağlup olduktan sonra çıktığı 4 maçı da kazandı. Karşıyaka, 5 Şubat Pazar günü Nermin Hanım Zeytinliği Havran Belediye'yi konuk edecek. Maç İzmir Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda saat 16.00'da başlayacak.

OGÜN ÖZDEMİR