Manisa FK, Teknik Direktör Yalçın Koşukavak ile sözleşme imzaladı

Geçtiğimiz hafta oynanan Denizlispor maçı sonrası Teknik Direktör Levent Eriş ile yollarını ayıran Manisa FK, en son 2020-2021 sezonunda Süper Lig'de Kayserispor'u çalıştıran Yalçın Koşukavak ile anlaştı. Fikri Bayrıl Spor Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Kulüp Başkanı Mevlüt Aktan, Başkan Vekili Engin Anlı ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Koşukavak, 1.5 yıllık sözleşmeye imza attı. Manisa için çok değerli bir spor insanı olan Levent Eriş ile 6 ay önce sezona başladıklarını hatırlatan Başkan Aktan, "Kulübü dönüştürmeye çalışıyoruz. Hem tesisleşme hem de oyuncu bazında birçok değişiklikler yapmaya çalıştık. Bununla ilgili bizi bilen, bize değer veren, bizden yetişmiş olan Levent Eriş hocamızla belli bir yere kadar mesafe kat ettik. Biz emekleri için kendisine çok teşekkür ediyoruz. O bizim için her zaman değerli olacaktır. Bundan sonraki süreçte kulübün bünyesine uyabilecek, bizim kalp atışlarımızla hareket edebilecek, hedefi olan ve aynı zamanda da bu dönüşümde birlikte olabileceğimiz, tanıdığımız, bildiğimiz Yalçın hocamızla oturduk, anlaştık. Kendisi kulübümüzü de yakından tanıyor. Hocalığı, kariyeri ve bilgisini tartışmaya bile gerek yok. Kendisine bizi tercih ettiği için de teşekkür ediyoruz" dedi.





Türkiye'de bir çok kulüpte çalıştığını belirterek sözlerine başlayan Manisa FK'nın yeni teknik direktörü Yalçın Koşukavak ise, "TFF 3. Lig'den, Süper Lig'e kadar uzanan bir kariyer hikayem var. Bu da Türkiye'de çok rastlanan bir şey değil. Ben direkt TFF 1. Lig veya Süper Lig'den başlamadım. Türkiye'nin bütün profesyonel liglerinde tek başıma çalışarak başladım. Bunu da kendi açımdan önemsiyorum. Öncelikle böyle kulüp politikası olan, değerli insanların, değerli projeler yaptığı bir kulüpte olmaktan dolayı çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Bu kulüp politikasına kendimce faydalı olmak için bugünden itibaren elimden ne geliyorsa ekip arkadaşlarımla beraber yapacağız. Hepimizin malumu ülke futbolunda kulüplerin ekonomisi üretimden uzak ama burada farklı bir yapı ve özverili insanlar var. Uzun zamandır takip ediyorum.



Dün tesisi de gezdim, altyapıdaki organizasyonları da biliyorum. Bu yapılara yabancı bir antrenör değilim. Ligde de bir yarış var. Bir oyun modeli ortaya koymamız lazım. Burada pragmatik davranmamız gereken zamanlar olacak. Mesela bu haftaki maç gibi. Benim böyle kısmetsizliklerim mi desem, şanssızlık mı desem bilmiyorum, bir takıma yeni gittiğimde ilk maçım hep lidere denk geliyor. Allah da yüzümüzün akıyla çıkmayı nasip ediyor. Bir oyun modeli inşa ederken, yarışmamız gerektiğini de unutmadan mücadele edeceğiz. Ben Manisaspor'da çalıştığım dönemde Süper Lig'de eski statta çok ciddi taraftar desteği görüyorduk. Onlardan ricam biraz daha bizim takımımıza destek versinler. İnşallah onların gurur duyacağı, onları heyecanlandıracak bir takım inşaa edeceğiz" dedi.



UEFA Pro-Lisans sahibi olan 50 yaşındaki deneyimli teknik direktör, daha önce İstanbulspor, Gaziantep FK, Denizlispor, Altay ve Bursaspor'da da görev yaptı.