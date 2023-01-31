Menemen FK hayata döndü

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Tarsus İdman Yurdu'nu yenen Menemen FK seriye bağladı,

döndü. Geçen hafta taraftarı önünde Ankaraspor'u mağlup ederek 8 haftalık galibiyet özlemini sonlandıran sarı-lacivertliler, deplasmanda da Tarsus İY'yi yenerek vites artırdı. Geçirdiği çalkantılı ve sancılı sürecin ardından ikinci devre yükselişe geçen Menemen, düşme potasından uzaklaşırken, hücum ve savunma performansıyla da tam not aldı. Sarı-lacivertliler, son iki maçın ardından puanını 25'e yükseltti, düşme potasının en tepesindeki Tarsus İY ile aradaki farkı 5'e çıkardı. İzmir temsilcisi, sadece iki puan aldığı 8 maçlık kayıp dönemde kalesinde 14 gol görüp, sadece 3 gol atabilmişti.

"ÖZGÜVEN TAZELEDİK"

İkinci devrede oynadığı son 2 karşılaşmada 5 kez fileleri sarsma başarısı gösteren Menemen, kalesini tamamen gole kapattı. Hem savunma, hem de hücumda olumlu sinyaller veren Menemen umut aşıladı. Menemen FK Teknik Direktörü Özden Töraydın, bekledikleri bir sürece girdiklerini belirterek, "Amacımız seriyi sürdürmek. Önümüzde çok maç var. Hepsi final niteliğinde olacak. Takımın morali ve özgüveni yerine geldi, kazanmaya devam edeceğiz" dedi.

DOĞANCAN BİNGÖL