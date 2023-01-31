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Haberler Spor Petkimspor toparlanamıyor

Petkimspor toparlanamıyor

31.1.2023

Petkimspor toparlanamıyor
TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 4 maçlık yenilgi serisine geçen hafta evinde Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i mağlup ederek son veren Aliağa Petkimspor, deplasmanda güçlü rakibi Anadolu Efes'e diş geçiremeyerek düşme hattıyla aynı galibiyette kaldı. İstanbul deplasmanından 90-64'lük mağlubiyetle dönen Aliağa ekibinde başantrenör Burak Gören, "İlk çeyrek hariç son derece kötü ve reaksiyonsuz oynadığımız bir deplasman maçı oldu. Daha mücadeleci ve rekabetçi olmak için çalışacağız" açıklamasını yaptı. Petkimspor ligde 17 haftayı 6 galibiyetle geçti.
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