Altınordu evde mutlu

Spor Toto 1. Lig'de ateş hattından kurtulmanın hesaplarını yapan Altınordu, evindeki kötü grafiğini düzeltmeye başladı. İzmir temsilcisi, ilk yarının son maçında konuk ettiği Play-Off hattındaki Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kalırken, ikinci yarıda da taraftarı önünde yükselişini sürdürmeyi başardı. Ligin ikinci yarısında Doğanlar Stadı'nda oynadığı iki mücadeleden de puan çıkaran kırmızılacivertliler, kurtuluş yolunda son derece kritik puanlar aldı.

BİR GALİBİYETİ VARDI

İzmir ekibi, evinde oynadığı son üç maçta rakiplerine boyun eğmezken, 5 kritik puanı hanesine yazdırdı ve ateş hattından kurtulma adına umut tazeledi. İlk yarıda evinde 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet alan Altınordu, ikinci yarıda ise şimdiden 1 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 4 puanı hanesine yazdırdı. Rakiplerine geçit vermeyen İzmir ekibi, ilk yarının son maçında konuk ettiği Ç.Rize'nin ardından Gençlerbirliği'ni 2-1 yenerken, Boluspor ile 1-1 berabere kaldı.

BERKE ÖZBAY