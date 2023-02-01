Bodrum’da Kenan fırtınası

SPOR Toto 1. Lig'de mücadele ettiği ilk sezonunda zirve yarışını sürdüren Bodrumspor'da Kenan Özer rüzgarı esiyor. Yeşil-beyazlıların sezon başında Yeni Malatyaspor'dan kadrosuna kattığı 35 yaşındaki Süper Lig patentli yıldız, bu sezon çıktığı 19 karşılaşmada 10 gole direkt etki ederek büyük alkış topladı. Rakip ağları 7 kez sarsma başarısı gösteren Kenan, 3 golün de pasını verdi ve takımının kaydettiği 34 golün neredeyse üçte birine direkt etki etti. Bodrumspor'un deneyimli orta sahası, geride kalan süreçte Sakaryaspor ağlarını iki kez sarsarken; Manisa FK, Erzurumspor FK, Yeni Malatyaspor, Keçiörengücü ve Adanaspor ağlarını ise 1'er kez havalandırdı. Bu maçlarda kaydettiği gollerle takımına 12 puan kazandıran Kenan, sergilediği performansla Muğla temsilcisinin değişilmez isimlerinden biri oldu.

BERKE ÖZBAY