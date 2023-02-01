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Haberler Spor Menemen’de hasret bitti

Menemen’de hasret bitti

1.2.2023

Menemen’de hasret bitti

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta ilk yarıda üst üste aldığı mağlubiyetlerle alt sıralara gerileyen Menemen FK, 3 aylık hasretini bitirdi. İzmir temsilcisi, bu hafta deplasmanda Tarsus İdmanyurdu'nu yenerek 3 ay 6 gün süren dış saha galibiyet özlemini noktaladı. Sarı-lacivertliler dış sahadaki son galibiyetini ligin ilk yarısında 23 Ekim 2022'de Şanlıurfaspor'a karşı oynanan mücadelede 4-3'lük sonuçla almıştı.

O günden bu yana deplasmanda yüzü gülmeyen Menemen FK, bu süreçte Nazilli Belediyespor ve Afyonspor'a 2-0; Çorum FK ve Amed Sportif Faaliyetler'e 2-1, Esenler Erokspor'a ise 4-0 kaybetmişti. Önceki hafta evinde Ankaraspor'u 3-0 yenen, son maçında ise Tarsus İY'yi deplasmanda 2-0'lık sonuçla geçerek ikide iki yapan İzmir temsilcisinde hedef son sıradaki Bayburt'u da devirerek bu sezon ikinci kez üçte üç yapmak. Sarı-lacivertliler ligin ilk yarısında Tarsus, Bayburt ve İnegölspor'u art arda yenerek üç maçlık seriye imza atmıştı.

BERKE ÖZBAY

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