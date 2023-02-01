Ömer’den akıllı hamle

ALTAŞ Denizlispor'da, sakatlığı nedeniyle Manisa FK maçında yedek soyunan yıldız golcü Ömer Şişmanoğlu, derbide akıllı bir hamle yaptı. Ömer, yedek kulübesinde bilerek 4. sarı kartını görerek, zaten oynayamayacağı Bandırmaspor maçında cezasını tamamlamış olacak. Çaykur Rizespor maçının 30. dakikasında baldırında ağrı hissedince oyundan alınmasını isteyen ve Denizli'ye dönüşünde MR'ı çekilen Ömer'de kanama tespit edilmişti. Manisa FK maçı öncesi antrenmanlara katılamayan ve kanamanın dağılması için tedavi uygulanan tecrübeli futbolcunun 2 maç dinlendirileceği açıklanmıştı. 3 sarı kartı bulunan ve uyanıklık yapan Ömer, teknik direktör Giray Bulak'a danışıp zaten oynamayacağı Bandırmaspor maçında cezasını doldurmak için, Manisa FK maçı kadrosuna yedek olarak yazılmak istedi. Maçın 40. dakikasında kulübeden kalkarak maçın hakemi Yunus Dursun'a itirazda bulunan Ömer, bilerek gördüğü sarıyla, kartları temizledi.

SEBAHATTİN ALP