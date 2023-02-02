Arkas Spor zirve aşkıyla

AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Arkas Spor, adım adım zirveye tırmanmaya başladı. Liderliğe doğru emin adımlarla ilerleyen İzmir ekibi, ligin 18. haftasında evinde ağırlayacağı Halkbank mücadelesinin hazırlıklarına başladı. 16 galibiyetle ilk sırada konumlanan Başkent ekibini mağlup ederek iddiasını göstermek isteyen mavi-beyazlılar, mutlak galibiyet için sahaya çıkacak.

RÖVANŞI ALMAK İSTİYOR

Geçtiğimiz hafta Hatay Büyükşehir Belediyespor'u mağlup ederek soluklanan Arkas, sahasında galip gelerek yeni bir seriye başlamak istiyor. İzmir temsilcisi, 13. müsabakasını kazanarak 17. haftayı üçüncü sırada tamamladı. Lacivert-beyazlılar, ligin ilk yarısında deplasmanda 3-0 mağlup olduğu rakibini yenerek rövanşı almak ve Play-Off'lar öncesi rakibi karşısında avantaj elde etmek istiyor.

DOĞANCAN BİNGÖL