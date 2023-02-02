Beşiktaş’ta işlem tamam

Spor Toto Süper Lig'de Karagümrük beraberliği ile zirve yarışında ağır yara alan Beşiktaş transferde mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlı yönetim, Konyaspor'dan Amir Hadziahmetovic'i renklerine bağladı. Kurmaylar, Konya ekibi ile bonservis konusunda anlaşma sağlarken, 25 yaşındaki Boşnak orta saha dün sözleşme imzalamak üzere İstanbul'a gitti. Kulüp futbolcuyla görüşmelere başlandığını resmen duyururuken Amir Hadziahmetovic'in bugün Kartal ile 4.5 yıllık resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

SAİSS'TEN VEDA KARARI

Bu arada Beşiktaş'ta büyük bir ayrılık daha yaşanmak üzere. Premier Lig ekiplerinden Notthingham Forest'ın kadrosuna katmak istediği Saiss, siyah-beyazlı yönetime takımdan ayrılmak istediğini bildirdi. Saiss, Karagümrükspor maçına yedek kulübesinde başlamıştı.