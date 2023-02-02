Ege’nin iki yüzü

Spor Toto 1. Lig'de ikinci yarının başlamasıyla birlikte zirve, Play-Off ve düşme hattındaki mücadele kızışırken, Ege ekipleri konumları itibariyle ikiye bölündü. Ligde Ege'yi temsil eden Bodrumspor, Göztepe ve Manisa FK Süper Lig yarışını sürdürürken, Altay, Altınordu ve Denizlispor ise tehlikeli bölgeden uzaklaşmanın hesabını yapıyor.

91 yıllık kulüp tarihinde ilk kez 1. Lig'de mücadele eden Bodrumspor, Adanaspor galibiyetiyle 4. sıradan 3. basamağa sıçrayarak 41 puanla ilk iki sırayı alan lider Samsunspor ve Eyüpspor'u 3 puan geriden takibini sürdürdü.

GÖZ-GÖZ YARIŞTA UMUTLANDI

Süper Lig'e direkt yükselme şansı bulunan Bodrumspor'un yanı sıra İzmir ekibi Göztepe de son iki maçta yakaladığı çıkışla Play-Off umudunu artırdı. Sarı-kırmızılılar, 30 puanla 10. sıraya yükselirken rakiplerinin kayıplarıyla 7. sıradaki Bandırma ile puan farkını 4'e indirdi.

Manisa FK ise son üç haftada yaşadığı 7 puanlık kayba rağmen ilk 7 şansını sürdürüyor. Denizlispor beraberliği ile 29 puana ulaşan siyah-beyazlılar, seri yakalayıp Play-Off hattıyla aradaki 5 puanlık farkı kapatmayı hedefliyor.

HOROZ SON SIRAYA GERİLEDİ

Düşme potasında G.Birliği ve Yeni Malatya sürpriz galibiyetler alarak alt sıraları karıştırırken, Altay, Altınordu ve Denizli aldıkları beraberliklerle sıçrama yapma fırsatını tepti.

Haftayı 13. sırada kapatan 19 puanlı Altay, Keçiörengücü beraberliği ile düşme potasıyla arasındaki 2 puanlık farkı korudu.

16. basamakta yer alan Altınordu ise Bolu beraberliği ile rakibi Erzurum'un kaybettiği haftada ateş hattından çıkma şansını kaçırdı. Denizlispor ise 3 maçlık galibiyet serisinin ardından son üç maçta sadece tek puan alarak yeniden son sıraya demir attı.

KİMİ ZİRVE YAPTI KİMİSİ DİBİ GÖRDÜ

SPOR Toto 1. Lig'de son 6 maçlık performanslara bakıldığında, Ege ekipleri farklı konumlarıyla dikkat çekti. Ligin 17. haftasından itibaren 4 galibiyet elde eden Bodrum, bu süreçte 13 puanla Samsun'un (14) ardından en iyi çıkış yapan ekip oldu. Son 6 haftalık puan durumu göz önüne alındığında Bodrum ikinci sıraya yerleşirken, İzmir ekibi Göztepe'de bu süreçte 12 puanla 3. oldu. Genel tabloda son sırada bulunan Denizlispor ise 10 puanla 7. olmayı başardı. Bir haftayı bay geçen ve bu periyotta 5 maç yapan Altay ise 1 puanla en başarısız ekip olarak dibe demir attı.

BODRUM KENETLENDİ

Spor Toto 1. Lig'de geçen hafta Adanaspor'u deplasmanda 2-1 yenerek Süper Lig'e yükselme yarışında avantaj yakalayan Bodrumspor, pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Eyüpspor maçı için kenetlendi. Tarihinde ilk kez mücadele ettiği 1. Lig'de bu sezon üst sıralardan hiç kopmayan Ege temsilcisi, rakibini İstanbul'da yendiği takdirde ilk 2 sıra içinde direkt Süper Lig hattında yer alacak. Liderliği averajla Samsunspor'a kaybederek 41 puanla 2'nci basamağa gerileyen Eyüpspor'u 3 puan geriden takip eden 3. yeşilbeyazlılar, galip gelmesi durumunda güçlü rakibini yarışta hem genel hem de ikili averajda geride bırakmış olacak. Teknik direktör İsmet Taşdemir, "Final gibi bir maç olacak. Takıma güveniyorum, Süper Lig için kenetlendik" diye konuştu.

GÖZ-GÖZ TAM TAKIM

Spor Toto 1. Lig'de ikide iki yaparak Play- Off iddiasını güçlendiren Göztepe'de, sakat ve cezalı oyuncular takıma döndü. Sarı-kırmızılı ekipte, son iki maçta sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Romal Palmer, önceki gün takımla birlikte antrenmanlara başlarken, kaleci Ekrem Kılıçarslan de tamamen iyileşerek forma giyebilecek düzeye geldi. Stoper Atınç'ın da kart cezası sona ererken sarı-kırmızılılar, kritik Gençlerbirliği deplasmanına uzun süre sonra ilk kez tam takımla gidecek. Göztepe'de kadroda düşünülmeyen Ajdin Hasic ve Emirhan'ın sakatlıkları sürerken, uzun süredir forma giyemeyen Hüsamettin'in ise tedavisi sürüyor. Bu sezon üst üste 3 maç kazanamayan İzmir ekibi, çıkışa geçen düşme hattındaki G.Birliği'ni deplasmanda yenerek bir ilki gerçekleştirmek istiyor.

BURAK HAKERLER