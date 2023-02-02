Fırtına evinde esti

SÜPER Lig'de geçen hafta Hatay'a mağlup olan Trabzonspor, sahasında Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti. 15. dakikada Eren Elmalı'nın pasında ceza alanı içinde Trezeguet'in dönerek vuruşunda, top az farkla yandan auta gitti. 34. dakikada sol tarafta son çizgi üzerindeki Bakasetas'ın ortasında, kaleci Leite'den dönen topu yakın mesafeden Trezeguet, sert bir vuruşla filelere gönderdi. Yardımcı hakem Bakasetas'ın topu çizgi dışından çevirdiği gerekçesiyle bayrağını kaldırırken, VAR kararıyla hakem Mete Kalkavan gol kararı verdi: 1-0

44. dakikada Ndao'nun yakın mesafeden şutunda, kaleci Uğurcan'ın müdahale edemediği top üst direkten oyun alanına döndü. Karşılaşmanın ilk yarısını Trabzonspor 1-0 önde kapadı. 60'ta Sağ kanattan son çizgiye inen Larsen kale alanın doğru topu çevirdi, Gomez topa vurmak istedi ancak gerisinde kalan top auta çıktı.

72'de Sağ kanattan ceza sahasına hareketlenen Floranus, yerden yayın soluna doğru ortaladı. Larsson sağ ayağının üstüyle topun gelişine yakın köşeye sert vurdu meşin yuvarlak auta çıktı. 90+4'te Larsen, ceza alanına doğru topu çevirdi, Floranus, kayarak topa dokundu direğe çarpan top oyun alanına geri döndü. Takibini sürdüren Naci, seken meşin yuvarlağı filelere gönderdi.